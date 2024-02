Großinvestitionen in Eisleben und Röblingen Umbau und Modernisierung: Bahnprojekte im Mansfelder Land verzögern sich um ein Jahr

Der Umbau und die Modernisierung der Bahnhofsanlagen in Eisleben beginnt erst 2025. Auch der Ausbau der Gleisanlagen im Programm „740-Meter-Netz“ in Röblingen startet später. Was der Grund dafür ist.