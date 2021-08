Badetag, Stadtführung und Tanz - Lutherstadt Eisleben lädt zur Kinderfestwoche

Eisleben/MZ - Zum Abschluss der Sommerferien sind die Mädchen und Jungen der Lutherstadt Eisleben noch einmal zu einer ganzen Kinderfestwoche eingeladen. Wie von Maik Knothe, Pressesprecher der Stadt Eisleben, zu erfahren war, geht die Festwoche am Montag, 23. August mit einem Badetag im Freibad an der Eisleber Landwehr los. Ab 10 Uhr lädt DLRG-Maskottchen Seehund Nobbi zum Badespaß ein. Über 100 Kinder können an diesem Tag ab 10 Uhr kostenlos ins Eisleber Freibad.

Der Festtag am Dienstag, 24. August, ist dann was für neugierige Entdecker, die sich für Führungen durch die Stadt Eisleben interessieren. Gleich zwei davon werden angeboten. Die erste Stadtführung, die um 15 Uhr beginnt, steht unter der Überschrift „Deine Stadt - Reise durch die Vergangenheit“. Treffpunkt ist die Touristinformation am Markt 22. Um 21 Uhr wird es dann noch eine Taschenlampenführung durch die historische Altstadt geben. Treffpunkt ist hier am Knappenbrunnen in der Sangerhäuser Straße.

Stadtführung und Outdoorspiele in Eisleben

Wer an einer der Führungen durch die Stadt teilnehmen möchte, muss sich unter der Rufnummer 03475/655605 anmelden, und zwar für die Führung tagsüber unter dem Stichwort „Sonne“ und für die Abendführung unter dem Stichwort „Mond“.

Am Mittwoch, 25. August, geht es von 12 bis 14 Uhr im Katharinenstift vor der Stadtbibliothek um „Outdoorspiele“. Ab 14 Uhr gibt es dann vorm „Café Ehrwerth“ musikalische Unterhaltung mit der Musikschule Fröhlich. „Dance-Day“ ist am Donnerstag, 26. August, ebenfalls im „Café Ehrwerth“ im Katharinenstift. 14 Uhr dreht sich dann alles um Zumba. „Natur pur“ erleben kann man dann am Freitag, 27. August, wie es der Eisleber Pressesprecher ankündigte. Treffpunkt für diese Veranstaltung ist ab 14 Uhr im „KulturRaum“ im Eisleber Katharinenstift.