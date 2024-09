Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ. - Was haben Sangerhausen, Mansfeld und Eisleben mit dem Weltall zu tun? Immerhin: Wie auf der Erde gibt es diese Orte auch hoch droben in Form von so genannten Kleinplaneten. Damit sind die drei Orte aus Mansfeld-Südharz in guter Gesellschaft, denn insgesamt - so hat es vor geraumer Zeit das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt in den sozialen Netzwerken verkündet - wurden bislang sieben Asteroiden nach Gemeinden aus Sachsen-Anhalt benannt sind. Das sind neben Sangerhausen, Mansfeld und Eisleben auch Wittenberg, Magdeburg, Sommersdorf und Petersberg.

