Arbeiten in der Eisleber Klosterstraße fast abgeschlossen

Eisleben/MZ - Nur 170 Meter fehlen noch, um die Klosterstraße in Eisleben komplett freizugeben. Am gestrigen Montag wurde der längste Teil der Strecke zwischen Lindenallee und Einmündung Schloßplatz von den Vertretern der Baufirmen an die Stadt als Auftraggeber übergeben. Ursprünglich sollten die Arbeiten, bei denen neben dem Bau der Schmutzwasser- und Regenkanäle auch 20 Pkw-Parkplätze und Verkehrsinseln zur Verkehrsberuhigung entstehen, bereits bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein.