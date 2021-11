Anonyme Befragung: Eltern sind mit Betreuung in Eisleber Kitas zufrieden

Eisleben/MZ - Mit der Betreuung in den Eisleber Kindertageseinrichtungen sind die Eltern insgesamt zufrieden. Das hat eine anonyme Elternbefragung ergeben, die der Eigenbetrieb jetzt erstmals in den zehn Kindertagesstätten und Horten in der Lutherstadt und den Ortsteilen durchgeführt hat. Wobei man berücksichtigen müsse, dass nicht alle Eltern an der freiwilligen Aktion teilgenommen haben, so Betriebsleiter Arwed Reichelt. Wie er sagte, seien 283 Fragebögen zurückgekommen. Bei 682 betreuten Kindern (377 in den Kitas und 305 in den Horten) zum Zeitpunkt der Befragung entspreche das einem Rücklauf von 42 Prozent. „Die Quote ist gut, aber man muss das natürlich trotzdem bei der Interpretation der Ergebnisse bedenken.“

Laut Reichelt wurden den Eltern zehn bis zwölf Fragen gestellt. Dabei ging es zum Beispiel in den Horten um die Hausaufgabenbetreuung, die Vorbereitung auf die weiterführenden Schulen, die Sicherheit und Umsetzung der Aufsichtspflicht, die Feriengestaltung oder Arbeitsgemeinschaften. In den Kindertagesstätten wurde unter anderem nach der Eingewöhnung, der Verpflegung, dem Tagesablauf, der Vorbereitung auf die Schule, nach Bildungsangeboten sowie ebenfalls dem Thema Sicherheit und Aufsicht gefragt. Die Eltern konnten zu den einzelnen Punkten Bewertungen von 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut) abgeben. Außerdem gab es die Möglichkeit, weitere Themen oder Probleme anzusprechen.

Wie der Betriebsleiter sagte, seien die vier Horte mit Gesamtnoten zwischen 4,0 (Müntzerschule) und 4,8 (Torgartenschule) bewertet worden. Auch bei den sechs Kitas seien Gesamtbewertungen zwischen 4,0 und 4,6 herausgekommen. „Das sind gute Ergebnisse“, sagte Reichelt. Zugleich habe die Befragung auch „Ansätze für weitere Verbesserungen“ ergeben. Die Aktion werde jetzt in den Einrichtungen ausgewertet. Künftig sei jedes Jahr eine Elternbefragung geplant.