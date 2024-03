In Eisleben wurde aus der Annenkirche ein Handy geklaut, so die Polizei.

Eisleben/DUR. - Am Mittwoch-Mittag warfen zwei Kinder laut Polizei während einer Führung in der Annenkirche in Eisleben Steine in Richtung der geöffneten Kirchentür und riefen dabei verfassungsfeindliche Parolen.

Als eine Mitarbeiterin den flüchtenden Kindern folgte, soll das Handy, welches in der Kirche liegen gelassen wurde, von Unbekannten entwendet worden sein.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den Kindern und dem Handydiebstahl gab, sei allerdings derzeitig noch nicht sicher, weisen die Beamten hin.