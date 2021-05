Andreas Liste und sein Engagement für den Arbeitskreis Hallesche Auenwälder (AHA)

Eisleben

Der Verein heißt zwar Arbeitskreis Hallesche Auenwälder (AHA) - die Mitglieder sind aber weit über Halle hinaus aktiv. So zum Beispiel auch regelmäßig in Mansfeld-Südharz. Jüngste Aktion war eine circa zehnstündige Exkursion gemeinsam mit dem Landesamt für Geologie und Bergwesen, die entlang des Saugrundbachs, des Goldgrundbachs, des Kliebigbachs und des Dippelbachs bis zur Bösen Sieben führte. Ziel war, die Vielfältigkeit von Fließgewässern, deren Schutz, Erhalt und Entwicklung darzulegen, so Vereinsvorsitzender Andreas Liste.

Ausbreitung des Riesenbärenklaus verhindern

Dabei seien auch die Ergebnisse eines Arbeitseinsatzes eine Woche vorher am Saugrundbach und am Wolferöder Graben erläutert worden. „Hier bedarf es einer wissenschaftlich fundierten Entsiegelung, damit sich die beiden Fließgewässer naturnaher entwickeln können“, so Liste. Bei dem Arbeitseinsatz ging es um die Eindämmung des Riesenbärenklaus. „Alle Anwesenden waren sich einig, dass es hier noch umfassender und massiver Anstrengungen bedarf, um den Riesenbärenklau nachhaltig zurückzudrängen und seine Ausbreitung womöglich gar zu unterbinden“, so Liste.

Eine weitere Fahrradexkursion hat der Arbeitskreis in diesem Jahr zum FFH-Gebiet Gipskarstlandschaft Pölsfeld und entlang der Gonna unternommen. Geplant sind unter anderem noch am 12. September eine Wanderung durch das Ackertal von Bornstedt entlang der Rohne nach Klosterrode und zurück sowie am 26. September eine geologisch-bergbauhistorisch-zoologisch-botanische Wanderung auf dem Karl-Hebener-Weg in Eisleben und Wimmelburg und über die Hüneburg. Ende Oktober wird es eine Fahrradrundexkursion zur Helme und zum Helmestausee bei Berga-Kelbra geben.

Frust: Biotope müssen häufig wirtschaftlichem Interesse weichen

Seit mehr als 40 Jahren verfolgt Liste die Entwicklung des Stadtgrüns in Halle. So weist er bei einer Exkursion im Trothaer Wäldchen auf den sprießenden Feldahorn als eher neues Phänomen hin. „Die Natur zeigt, dass er mit Trockenheit gut auskommt“, sagt Liste. Eschen- und Spitzahorn dagegen würden langsam verschwinden. Durch das natürliche Verdrängen des einen Ahorns durch den anderen reguliere sich der Wald selbst - viel besser als durch Menschenhand.

Wenn der gelernte Gartenbauingenieur von Pflanzen spricht, ist seine Liebe ansteckend, ebenso wie seine tiefe Enttäuschung über den freien Markt und die repräsentative Demokratie. In der DDR habe sein Arbeitskreis noch etwas bewirken können: Nach vier Jahren Verhandlung mit der SED-Stadtleitung sei Streusalz, das den Bäumen Wasser entzieht, 1987 verboten worden, erzählt er mit Stolz und Nostalgie.

Liste fühlt sich ohnmächtig im Angesicht des Lobbyismus von Öl- und Automobilindustrie. Er sieht, wie trotz Petitionen und Aktionen des AHA immer mehr Biotope wirtschaftlichen Interessen weichen müssen. Zusätzlich sehe er bei seinem Beruf im Jobcenter täglich Leute, „die vom System ökonomisch nicht mehr verwertbar sind“ und durch alle gesellschaftlichen Raster fallen würden. Immer wieder bringt er seinen Frust auf eine wütende Formel: „Mit Demokratie hat das nichts mehr zu tun.“ Von den Parteien, auch den Grünen, halte er nicht viel, aber die Schulstreiks von „Fridays for Future“ seien auf jeden Fall eine gute Sache. (mz)