An den Grund- und Sekundarschulen in Mansfeld-Südharz fehlen weiterhin Lehrkräfte. Die Bewerbungsfrist in der aktuellen Ausschreibungsrunde endet am 30. November.

An diesen Schulen in Mansfeld-Südharz werden noch Lehrer gesucht

Symbolfoto - An den Grund- und Sekundarschulen in Mansfeld-Südharz fehlen weiterhin Lehrkräfte.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Das Land Sachsen-Anhalt startet auch im November eine neue Ausschreibungsrunde für Lehrkräfte. Insgesamt stehen 288 Stellen zur Verfügung, darunter 74 sogenannte G-Stellen, für die die Zahlung einer Zulage möglich ist, da sie schwer zu besetzen sind. In Mansfeld-Südharz sind ebenfalls Stellen ausgeschrieben, darunter auch G-Stellen.

Unter anderem werden in MSH Lehrer an folgenden Grundschulen gesucht: „Am Markt“ Hettstedt, „Am Rosarium“ Sangerhausen, „Am Schloßplatz“ Eisleben, Naturgrundschule Heiligenthal, Novalis-Grundschule Hettstedt und „Thomas Müntzer“ Eisleben. Dabei ist das Fach nicht relevant.

Sekundarschulen in Mansfeld-Südharz suchen Lehrer

In dieser Ausschreibungsrunde mit dabei sind auch drei Sekundarschulen in MSH. So wird für Röblingen ein Mathelehrer gesucht, die Heineschule Sangerhausen braucht sogar fünf Lehrer, nämlich einen neuen Kollegen, der auch ein sonderpädagogisches Fach abdecken kann sowie je einen Lehrer für Deutsch, Englisch Informatik, Mathe oder Chemie sowie Technik.

Auch an der Allstedter Sekundarschule wird ein Lehrer mit sonderpädagogischer Ausbildung gesucht sowie ein Französischlehrer. Das Humboldt-Gymnasium Hettstedt sucht drei Lehrer, und zwar einen möglichst in der Fächerkombination Deutsch und Englisch, einen Englischlehrer, der möglichst auch Deutsch unterrichten könnte sowie einen Informatik-Lehrer am besten in Kombination mit Mathematik.

Bedarf an Pädagogen

Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) sagte zur aktuellen Ausschreibungsrunde: „Wir bieten motivierten Lehrkräften und Lehrkräften im Seiteneinstieg neue Perspektiven.“ Das stärke den Bildungsstandort Sachsen-Anhalt nachhaltig und helfe dabei, selbst in Regionen mit erhöhtem Bedarf engagierte Pädagogen zu gewinnen. Feußner: „Unsere Schulen brauchen Menschen, die bereit sind, die Zukunft aktiv mitzugestalten. Diese Neuerungen sind ein wichtiger Schritt, um die Vielfalt und Qualität des Unterrichts weiter zu sichern.“

Die Bewerbungsfrist endet am 30. November. Allgemeine Informationen für Lehrkräfte und rund um den Seiteneinstieg gibt es im Internet auf: weltenretter.online