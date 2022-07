Am Ende der Ferien fahren alle nach Belantis

Welche Möglichkeiten haben Kinder, die nicht verreisen, im Mansfelder Land etwas zu erleben? Was die MZ aufgetan hat.

Zum Abschluss der Ferien organisiert der Kinderschutzbund eine Fahrt in den Freizeitpark Belantis bei Leipzig.

Eisleben/Hettstedt/MZ - Es sind Ferien, aber nicht jedes Kind geht in den sechs schulfreien Wochen auf große Reise. Welche Alternativen für die Freizeitbeschäftigung gibt es neben dem Badbesuch? Erstaunlich viele, die zum Beispiel allein in den Einrichtungen des Kinderschutzbundes in Eisleben, Hettstedt und Helbra angeboten werden. Welche das sind, wie alles organisiert wird und ob man daran auch kurzfristig teilnehmen kann, hat die MZ mit Daniela Liedmann, Koordinatorin des Kinderschutzbundes besprochen.