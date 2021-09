Aldi kann den Terminplan halten - Wann der Neubau in Eisleben eröffnet wird

An der neuen Aldi-Filiale in Eisleben laufen die letzten Arbeiten.

Eisleben/MZ - Während sich viele Bauprojekte derzeit wegen Materialmangels erheblich verzögern, hat Aldi den Terminplan für den Neubau in Eisleben halten können. Die neu errichtete Filiale an der Halleschen Straße soll am Donnerstag, 7. Oktober, eröffnet werden, wie Axel vom Schemm, Sprecher von Aldi Nord, auf MZ-Anfrage mitteilte. Die Arbeiten hatten im März dieses Jahres begonnen. Damals hatte Aldi eine voraussichtliche Bauzeit von etwa sechs Monaten angegeben. Zur Höhe der Investition machte der Sprecher keine Angaben.

Der Neubau ersetzt die bisherige, 1997 errichtete Filiale, die abgerissen worden ist. Laut dem Unternehmenssprecher steige die Verkaufsfläche von bislang rund 700 auf knapp 1.300 Quadratmeter. Dies entspreche dem neuen Filialkonzept, das mehr Platz, breitere Gänge und ein größeres Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren vorsehe. Zudem würden die neuen Filialen mit einem modernen Licht-, Farb- und Energiekonzept ausgestattet, so der Sprecher weiter.

Dank einer Photovoltaikanlage auf dem Dach und einer Wärmerückgewinnungsanlage, die den Markt mittels einer sogenannten Betonkernaktivierung kühlen und beheizen kann, werde das Gebäude ohne fossile Brennstoffe auskommen. 92 Autostellplätze stehen zur Verfügung, darunter sind auch besonders breite Parkplätze für Menschen mit einer körperlichen Behinderung sowie Eltern-Kind-Parkplätze. Um die Erreichbarkeit des Marktes zu verbessern, hat das Unternehmen auf der Halleschen Straße stadteinwärts eine Linksabbiegerspur eingerichtet. Das bedeutet, dass die Kunden nicht mehr den Umweg über die Hauptstraße nehmen müssen. Geöffnet ist die Filiale montags bis freitags von 7 bis 21 Uhr sowie samstags von 7 bis 20 Uhr.

Wie es nach der Neueröffnung mit der zweiten Eisleber Aldi-Filiale an der Gerbstedter Chaussee weitergeht, dazu äußerte sich der Sprecher nicht. Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit angekündigt, dass die Filiale perspektivisch aufgegeben werden soll. Wie es hieß, plane Edeka dort einen größeren Neubau.