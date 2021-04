64 neue Corona-Fälle in Mansfeld-Südharz gemeldet

Wolferode/Sangerhausen

„Es hilft doch jetzt auch niemandem, wenn wir in Aktionismus verfallen“, sagt Klaus-Ronald Wendt, in dessen Arztpraxis in Wolferode sich das Fieberzentrum des Landkreises Mansfeld-Südharz befindet. Seit an Schulen und Kitas getestet werde, häufen sich bei ihm auch die besorgten Anfragen vor allem von Kontaktpersonen positiv getesteter Menschen. „Wer bei den Schnelltests negativ getestet wurde, der ist auch negativ“, sagt der Arzt. Nur Menschen mit Symptomen also beispielsweise Fieber, Husten, Schnupfen und Geschmacksverlust sollen ins Fieberzentrum zum Test kommen und bei einem Schnelltest positiv getestete. Man sei keine Teststation für Reisewillige, so der Arzt.

Fieberzentrum in Sangerhausen nur für Menschen mit Symptomen

Dass das Fieberzentrum ausschließlich für Menschen mit Symptomen und für Leute nach einem positiven Schnelltest da ist, ist auch die Lesart der Kreisverwaltung. Nur dann solle man die Ambulanz in Wolferode aufsuchen, so Pressesprecherin Michaela Heilek. Man muss nicht unbedingt in die Fieberambulanz, den PCR-Test können auch Haus- und Fachärzte durchführen. Bei einem positiven Schnelltest, etwa an einer Schule, entscheidet das Gesundheitsamt über das weitere Vorgehen. Erster Schritt ist der PCR-Test. Fällt er auch positiv aus, entscheide auch nur das Gesundheitsamt, wer als Kontaktperson eingestuft wird.

Die Schule wird durch die Behörde informiert. Die Eltern der betroffenen Schüler, die in Quarantäne müssen, erhalten keine separate Information durchs Amt. Heilek: „Die entsprechenden Quarantänebescheide werden anhand der durch die Schule zur Verfügung gestellten Klassenlisten automatisch erstellt und zugesandt.“ Die Kontaktpersonen eines im PCR-Test positiv Getesteten werden zum Abstrich bestellt. Dieser finde dann in der eigenen Teststation der Behörde statt.

Ausweitung der Öffnungszeiten der Fieberambulanz in Wolferode

Indes sind mit Stand Montag, 13.45 Uhr, 64 weitere, positiv auf Corona getestete Fälle in Mansfeld-Südharz gemeldet worden, war aus dem Landesamt für Verbraucherschutz zu erfahren. Aktuell liegt die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis laut der Landesmeldung bei 217,87. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 wurden im Landkreis insgesamt 5.341 Corona-Fälle. 176 Menschen sind im Kreis im Zusammenhang mit Corona verstorben.

Die Öffnungszeiten der Fieberambulanz in Wolferode sind ausgeweitet worden. Die Ambulanz ist von Montag bis Freitag von 11 bis 14 Uhr geöffnet. „Es ist wichtig, sich vorher einen Termin geben zu lassen“, so Klaus-Ronald Wendt. Zum einen, um nicht lange in einer Schlange warten zu müssen, zum anderen, weil in Absprache auch zu anderen Zeiten Termine möglich seien. (mz/Beate Thomashausen)