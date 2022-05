40-Jähriger aus Eisleben gesteht Einbruch unter Drogen nur in einigen Fällen

Eisleben/Halle (Saale)/MZ - Im Prozess gegen einen 40-jährigen Mann aus Eisleben hat der Angeklagte am ersten Verhandlungstag zahlreiche Tatvorwürfe bestritten. Der Eisleber wird beschuldigt, in über 20 Fällen in den vergangenen zwei Jahren in fremde Wohn- und Geschäftsräume eingedrungen zu sein, Wertgegenstände und Bargeld gestohlen zu haben oder mit gestohlenen EC-Karten samt PIN Geld abgehoben zu haben. Die Ausbeute soll dabei häufig im vierstelligen Bereich gelegen haben. Auch ein Schlagring soll in seinem Besitz gewesen sein.