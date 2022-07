34-Jähriger zersticht in Eisleben Autoreifen und bedroht Halterin des Pkw - Festnahme

Ein Mann wurde in Eisleben von der Polizei festgenommen, nachdem er die Reifen eines Pkw zerstochen und die Halterin bedroht hatte.

Symbolfoto - Mann bedroht Frau in Eisleben

Eisleben/MZ - Am Mittwochabend hat die Polizei einen Mann in Eisleben festgenommen. Dieser hatte zunächst alle vier Reifen eines in der Anstaltstraße abgestellten Wagens zerstochen.