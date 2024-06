Einen Großeinsatz der Feuerwehr löste ein Wohnungsbrand am Freitagabend in Eisleben aus, bei dem ein Mann verletzt wurde. 14 Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten evakuiert werden.

Rauch stieg aus der Brandwohnung in Eisleben in den Himmel.

Eisleben/MZ - Eine Wohnung ist am Freitagabend gegen 19 Uhr in Eisleben An der Schlackenmühle in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei zersprangen bei dem Feuer Fensterscheiben.

Ein 21 Jahre alter Mann, der in der Wohnung lebt, wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte mussten 14 Personen aus dem Mehrfamilienhaus evakuieren. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, ist derzeit nicht bewohnbar.

Der beim Feuer entstandene Sachschaden wird mit rund 40.000 Euro beziffert. Im Einsatz waren zwei freiwillige Feuerwehren mit elf Fahrzeugen und 52 Kameraden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.