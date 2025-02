Alkoholisiert von Fahrbahn angekommen 19-Jähriger wird bei Unfall zwischen Erdeborn und Röblingen schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend auf der Landesstraße zwischen Erdeborn und Röblingen ereignet. Der Unfallverursacher wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klink nach Halle geflogen werden musste.