1889 an Pfingsten: Als Wassermassen in Wimmelburg Hausrat und Vieh wegspülten

Symbolfoto - Das gesamte Unterdorf in Wimmelburg stand 1889 unter Wasser.

Wimmelburg/Eisleben/MZ. - Der 11. Juni 1889 ist in Wimmelburg auf einem Stein verewigt, weil an diesem Tag das gesamte Unterdorf unter Wasser stand. Der Pegelstein, dessen Hochwassermarken auch noch an die Flut vom 2. August 1890 erinnern, findet sich neben dem Gartenzaun des Chausseehauses und wurde im Jahr 2011 restauriert.