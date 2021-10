15. traditionelle Wanderung auf dem Lutherweg von Mansfeld nach Eisleben

Eisleben/Mansfeld/MZ - Am Samstag hat einmal mehr die traditionelle Wanderung auf dem Lutherweg von Mansfeld nach Eisleben stattgefunden. Mit dabei war unter anderem Carsten Staub (Foto), Bürgermeister der Lutherstadt Eisleben. Sie findet in immer am Wochenende vor dem Reformationsfest am 31. Oktober statt. Geprägt war die Wanderung am Samstag von Spiritualität und Kunstgenuss: In der Kirche St. Georg in Mansfeld erfolgte zunächst eine musikalische Eröffnung durch Kantorin Johanna Dreißig am E-Piano. Nach der Eröffnung ging es dann nach Klostermansfeld - entweder per Pkw, mit dem Fahrrad, oder eben als Wanderer zu Fuß.

Dort stand in der Klosterkirche St. Marien nach der Ankunft der Wandergruppe gegen 12 Uhr ein musikalischer Zwischenstopp an. Danach ging es weiter nach Eisleben, wo nach der Ankunft am Nachmittag Johanna Dreißig an der Orgel der Kirche St. Annen erlebt werden konnte. Für Teilnehmer, die nicht als Wanderer unterwegs waren, wurden in den beteiligten Kirchen für die Zwischenzeit Besichtigungsmöglichkeiten und Führungen angeboten. Die Wanderung am Samstag war bereits die 15. von Lutherstadt und Lutherstadt. Begonnen hat man im Jahre 2006, als bei einer Wanderung die Rose „Martin Luther“ des Rosariums Sangerhausen auf die Reise geschickt wurde. Sie sollte Wirkungsorte und Luthergedenkstätten schmücken, so das damalige Anliegen.