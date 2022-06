15 Jahre nach der Stilllegung: Polleranlage in Eisleben geht wieder in Betrieb

Ab 1. Juni sollen Poller an der oberen Sangerhäuser Straße in Eisleben die Durchfahrt in Richtung Markt unterbinden.

Die Polleranlage geht am Dienstag in Betrieb.

Eisleben - 15 Jahre nach der Stilllegung der Poller im Eisleber Stadtzentrum startet die Lutherstadt einen neuen Versuch. Am Dienstag, 1. Juni, wird die Anlage an der oberen Sangerhäuser Straße wieder in Betrieb genommen. Hintergrund ist, dass hier viele Autofahrer die Beschilderung ignorieren und die 96 Meter lange Fußgängerzone (von der Einfahrt bis zur Einmündung Steinweg) als Abkürzung in Richtung Markt nutzen. Auch in umgekehrter Richtung wird trotz Verbots gefahren. Da Kontrollen der Polizei und des Ordnungsamtes keinen dauerhaften Erfolg hatten, setzt die Stadt nun auf die Reaktivierung der Polleranlage.