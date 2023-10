Autofahrer müssen sich bis Mitte November auf Beeinträchtigungen auf der B107 aus Dessau in Richtung Oranienbaum einstellen. Was geplant ist.

Zwischen Dessau und Oranienbaum - Wochenlange Arbeiten auf B107 starten am Montag

Dessau-Rosslau/MZ. - Autofahrer müssen sich in den kommenden Wochen auf Beeinträchtigungen auf der B107 aus Dessau in Richtung Oranienbaum einstellen. Am Montag, 23. Oktober, beginen östlich der A 9-Anschlussstelle Dessau-Ost auf planmäßige Bauarbeiten.