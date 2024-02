Klaus-Dieter Koch und Frank Brune, ADFC-Regionalverband, beräumen nach zwei Jahren das Geisterrad an der Unfallstelle in Dessaus Damaschkestraße.

Dessau/MZ. - Dieses Zeichen kann nicht übersehen werden - ein komplett weiß gestrichenes Fahrrad am Straßenrand. Sie stehen seit der Jahrtausendwende in den USA und in Deutschland seit 2009 als Mahnmale für im Straßenverkehr tödlich verunglückte Radfahrer. Eines dieser Mahnrad, Geisterfahrrad oder Ghost-Bike genannten Vehikel stand bis vorigen Freitag in Dessau an der Kreuzung Damaschkestraße/Südstraße.