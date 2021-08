Zwei Bücher voller Rezepte - Hobby-Bäckerin Anja Glaß aus Sollnitz erfüllt zuckersüße Träume

Sollnitz/MZ - „Liebe ist backen“, sagt Anja Glaß, „und geht bekanntlich immer durch den Magen!“ Und backen ist bei der Frau aus Sollnitz auch Liebe. Weil es Oma Irma Heinze gab, die bei der Enkelin die Backlust entfacht hat. Und so, wie die Oma ihr die Rezepte weitergegeben hat, gibt Anja Glaß sie heute an jedermann weiter. Im Corona-Jahr hat sie ihr zweites Rezeptbuch auf den Markt gebracht.

„Oma hat immer gebacken“, erzählt die 46-jährige Bankangestellte. Auf einem Bauernhof in Sollnitz ist sie mit mehreren Generationen groß geworden und weiß, „da war ja immer Bedarf“. Und als Oma sich eines Tages die rechte Hand gebrochen hatte, übernahm das Schulkind Anja kurzerhand die Rührschüssel. „Ich bin zum Konsum gelaufen, habe eine Packung Kathi-Kuchenmehl gekauft. Hinten stand ja drauf, was man machen muss“, erzählt sie lachend. Und der Opa, der so gerne Kuchen aß, hatte den Abwasch übernommen...

Fertigmischungen kommen bei Anja Glaß längst nicht mehr in die Schüssel

Der erste Versuch war also geglückt, die Lust geweckt. Fertigmischungen freilich kommen bei Anja Glaß längst nicht mehr in die Schüssel. Die Oma hatte ja eigene Rezepte, „und ich ließ keine Gelegenheit aus, nach diesen und auch neuen zu fragen“. So kam im Laufe der Zeit allerhand zusammen, was aus Mehl, Butter, Zucker, Eiern und vielen anderen Zutaten mehr gezaubert werden konnte: Omas Kartoffelkuchen, den es traditionell nach der Ernte gab, Saure-Sahne-Kuchen oder Kreppelchen, die die Oma ständig vorrätig hatte, Rotkäppchentorte, Osterkränze und und und.

Gebacken hat Anja Glaß freilich alles auch selbst - und mit ihrer Kunst Familie, Freunde, Bekannte beglückt. Und als die zweifache Mutter immer wieder nach den Rezepten gefragt wurde, kam die Idee für ein Buch auf. „Anja’s Lieblingsrezepte“ erschienen im Jahr 2018.

Nicht nur Oma Irmas Rezepte stehen darin, auch moderne Rezepturen, „die im Laufe der Jahre zu meinen Lieblingsrezepten geworden waren“, macht die Sollnitzerin andere neugierig, sich doch ebenfalls an die Rührschüsseln zu trauen. „Für jeden Anlass ist etwas dabei und es gibt wirklich Anleitungen für alles.“

„Anja`s Lieblingsrezepte“ sind inzwischen in zweiter Auflage erschienen

Mittlerweile sind „Anja’s Lieblingsrezepte“ in einer zweiten Auflage erschienen - hübscher aufgemacht, wie ihr ein Verlagsvertreter empfohlen hatte. „Ich backe ja nicht nur alles selbst, ich habe auch alle Fotos selber gemacht“, erzählt sie. Nun ja, das mit dem alles noch mal backen hatte auch Folgen: „Meine Familie musste ständig Kuchen essen“, lacht sie, „die will jetzt gerne mal Pause machen...“

Die Lust hat das der Sollnitzerin aber nicht genommen. Im Gegenteil. Durch Backsendungen, die im Fernsehen Hochkonjunktur hatten, war sie vielmehr angestachelt, sich auch an Tortenträume heranzuwagen. Aber letztlich vier Jahre hat es gebraucht, um mit den Ergebnissen zufrieden zu sein. Und so entstand mit „Traumtorten selbst gemacht“ das zweite Buch. Und auch hier findet jedermann Anleitungen, wie die süßen Köstlichkeiten Schritt für Schritt entstehen. „Damit die persönliche Traumtorte auch wirklich zum Hingucker wird.“

Die Rezeptsammlungen von Anja Glaß gibt es in zwei Büchern: „Anjas Lieblingsrezepte“ und „Traumtorten selbst gemacht“. (Foto: Thomas Ruttke)

Im neuen Buch ist auch ein Rezept für Macarons enthalten - mit freundlicher Genehmigung von Aurélie Bastian, die im MDR die Zuschauer regelmäßig mit ihren Backkünsten verzaubert. Denn Macarons hat Anja Glaß im Frankreichurlaub lieben gelernt.

Backen ist un d bleibt für Anja Glaß aber ein Hobby

Das Backen ist und bleibt ein Hobby, sagt die Sollnitzerin, die gerne Familie, Freunde und Bekannte überrascht. Als ihr Sohn sein erstes Auto bekommen hatte, bekam er einen süßen Autoreifen geschenkt, die Tante, die gerne an die See fährt, eine Leuchtturmtorte, ihre Mutter zum Muttertag eine Gießkanne, die Schwiegermutter eine Orchidee im Blumentopf, der Vermieter in Frankreich sein Ferienhaus. Alles Backwerk, alles süße Köstlichkeiten. Jede Blume, jede Verzierung ist von Hand gemacht, aus Fondant oder Reispapier. Aber das ist, wirft man angesichts der zuckersüßen Kunstwerke ein, doch nur etwas zum Anschauen? Anja Glaß schüttelt den Kopf: die Köstlichkeiten sind zum Essen da.

Mehr zu Anja Glass unter www.anja-glass.de oder Instagram anja.glass75. Die Bücher gibt es im Buchhandel, unter anderem bei Thalia.