Zum Weltkindertag - Dekita lädt zum Kinder- und Familienfest in den Tierpark Dessau

Dessau/MZ - Anlässlich des Weltkindertages am Montag, 20. September, holt der Eigenbetrieb Dekita an diesem Tag das wegen Corona ausgefallene Kinderfest vom 1. Juni nach. Von 13 bis 19 Uhr sind Kinder und Familien bei kostenlosem Eintritt auf das Festgelände im Dessauer Tierpark eingeladen.

Betriebsleiterin Doreen Rach eröffnet ab etwa 14.30 Uhr das bunt gemischte Bühnenprogramm. Bis18 Uhr werden zahlreiche Mitmach-Aktionen, Show-Acts sowie diverse Musik- und Tanzaufführungen für Stimmung sorgen, außerdem gibt es unterschiedliche Aktions- und Infostände. Neben Mitarbeitern der jeweiligen Kindereinrichtungen unterstützen eine Vielzahl an Vereinen, Initiatoren und Förderern das Fest.

Der Eintritt ist an diesem Tag nur mit einem tagesaktuellen negativen Covid-19-Testergebnis eines offiziellen Test-Zentrums oder einer Bescheinigung über eine vollständige Impfung oder dem Nachweis einer Genesung gültig (3G-Regel). Kinder unter 18 Jahren sind von der Regelungen ausgenommen. Zudem ist die Kontaktnachverfolgung beim Einlass erforderlich. Besucher haben die Möglichkeit sich via „Luca“ zu registrieren oder ein Kontaktformular auszufüllen.

Testmöglichkeiten ergeben sich am Montag im gesamten Stadtgebiet. So kann man sich in den Apotheken der Stadt, im MVZ des Dessau-Centers oder auch in der Teststation im Rathaus-Center testen lassen. Die Apotheke am Bauhaus bietet zudem auch am vorherigen Sonntag Tests von 16 bis 18 Uhr an. Für Kurzentschlossene steht am Veranstaltungstag eine mobile Test-Station von 13 bis 18 Uhr vor dem Eingang des Tierparks zur Verfügung.