Züge fahren ab Samstag wieder direkt zwischen Dessau und Magdeburg

Dessau/MZ/DPA - Ab dem kommenden Wochenende sollen Züge der Linie R13 wieder auf der gesamten Strecke zwischen Dessau und Magdeburg fahren. Der Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Gommern und Magdeburg entfällt dann endgültig - allerdings auch die Möglichkeit für Pendler zwischen Köthen und Magdeburg den Intercity ohne Aufpreis mit einem Nahverkehrsticket nutzen zu dürfen.

Hintergrund ist, dass am Samstag der Bahnverkehr über die Herrenkrugbrücke in Magdeburg wieder aufgenommen wird - zunächst eingleisig. Von da an fahren die Züge des Fernverkehrs und der Harz-Berlin-Express (HBX) wieder auf direktem Weg zwischen Magdeburg und Berlin, wie die Deutsche Bahn am Dienstag mitteilte. Die restlichen Bauarbeiten sollen noch bis zum 9. Oktober 2021 andauern, dann können die Züge den Angaben zufolge wieder auf beiden Gleisen verkehren. Bis dahin kann es zwischen Biederitz und Magdeburg noch zu veränderten Abfahrtszeiten kommen.

Die Herrenkrugbrücke in Magdeburg wird seit Monaten saniert. (Foto: imago images/Fotostand)

Bis zur Fertigstellung kann der Haltepunkt Magdeburg Herrenkrug nicht mit Zügen angefahren werden. Deswegen dürfen Bahnreisende weiterhin ohne Aufpreis die innerstädtische Linie 6 zwischen Hauptbahnhof Ost und Bahnhof Herrenkrug sowie zwischen Bahnhof Neustadt und Opernhaus nutzen, um ans Ziel zu gelangen.

Nach mehr als 40 Jahren ununterbrochener Nutzung wird die 680 Meter lange Herrenkrugbrücke seit März umfangreich saniert. Über die Brücke verlaufen die stark frequentierten Bahnstrecken von Magdeburg nach Berlin und nach Dessau. Auch Güterverkehr rollt über die Brücke. Es war unter anderem ein Einschub von fünf neuen, tonnenschweren Pfeilern unter die Elbeflut-Brücke erforderlich. Bund und Deutsche Bahn investierten den Angaben zufolge 29,6 Millionen Euro in dieses Vorhaben.