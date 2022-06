Zahn- und Tierärzte in Dessau sollen impfen, wollen aber nicht - Auch Apotheker hat Zweifel

Die Politik will die Impfkampagne beschleunigen und daher auch Veterinäre, Zahnärzte und Apotheker in die Coronaimpfungen einbinden. Doch die Mediziner haben viele bedenken, was Kapazitäten und Haftungsfragen angeht. Ist die Idee überhaupt praktikabel?

Dessau-Roßlau/MZ - Wer sich gegen Covid-19 impfen lassen will, ist in Dessau auch in Zukunft gut beraten, sich an seinen Hausarzt oder das Impfzentrum zu wenden. Denn eine Umfrage der MZ hat ergeben, dass Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker - anders als es die Politik plant - wohl keine Impfungen in größerem Umfang übernehmen werden.