Bei einem Wohnungsbrand in der Kleinen Schaftrift in Dessau ist am Dienstagabend, 5. November, ein Schaden von etwa 90.000 Euro entstanden. Zwei Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar.

Wohnungsbrand in der Kleinen Schaftrift in Dessau: Feuerwehr sucht nach einer vermissten Person

Die Dessauer Feuerwehr wurde am Dienstag gegen 19.20 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Kleinen Schaftrift alarmiert.

Dessau/MZ. - Bei einem Wohnungsbrand in der Kleinen Schaftrift in Dessau ist am Dienstagabend, 5. November, ein Schaden von etwa 90.000 Euro entstanden. Der anfänglich als vermisst geltende Mieter der betroffenen Wohnung konnte sich ins Freie retten, er wurde aber vorsorglich an den Rettungsdienst übergeben und zur weiteren Untersuchung in das Städtische Klinikum gebracht.

Die Feuerwehr war gegen 19.20 Uhr in das Dessauer Neubaugebiet alarmiert worden

Die Feuerwehr war gegen 19.20 Uhr alarmiert worden. Bei Ankunft der ersten Kräfte war im Balkonbereich einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eine leichte Rauchentwicklung aus den verschlossenen Fenstern wahrnehmbar. Drinnen wurde durch die offene Wohnungstür eine starke Verrauchung festgestellt, die bereits in die Obergeschosse aufstieg.

Durch den Angriffstrupp der Feuerwehr wurde die Brandwohnung auf eine mutmaßlich vermisste Person abgesucht. Dieser Verdacht bestätigt sich aber nicht. Der Mieter hatte die Wohnung bereits verlassen.

Die Brandwohnung und die darunter liegende Wohnung wurde durch die Dessauer Feuerwehr als unbewohnbar eingeschätzt

Durch den Angriffstrupp wurde das Feuer gelöscht. Parallel wurde die Entrauchung des Treppenraumes durch Aufstellen eines Lüfters und durch das Öffnen der Treppenraumfenster begonnen. Alle Wohnungen wurden anschließend kontrolliert. Die Brandwohnung und die darunterliegende Wohnung wurden als vorerst unbewohnbar eingeschätzt. Durch den Vermieter wurden hier die notwendigen Maßnahmen veranlasst.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Dessau-Alten mit insgesamt 20 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen. Zur Brandursache wurden keine Angaben gemacht.