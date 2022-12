Wohltätigkeitsaktion für Obdachlose in Berlin - Annemarie Eilfeld packt Geschenketüten

Die Roßlauer Schlagersängerin Annemarie Eilfeld hat sich an einer Wohltätigkeitsaktion für Obdachlose in Berlin beteiligt. Es kamen Spenden von über 70.000 Euro zusammen.

Berlin/MZ - Die Roßlauer Schlagersängerin Annemarie Eilfeld hat sich an einer Wohltätigkeitsaktion für Obdachlose in Berlin beteiligt. Wie Influencer Maximilian Seitz mitteilt, packten in dieser Woche Prominente aus ganz Deutschland über 250 Geschenktüten für obdach- und wohnungslose Menschen in der „Mall of Berlin“. Darunter auch Julian David und Daniel Sommer.

Organisiert wird die Aktion vom Verein „Straßenfeger“. „Die Tüten wurden mit lebensnotwendigen Utensilien gefüllt, so zum Beispiel mit Schals, Mützen, Lebensmitteln und vielem mehr. Somit wurde ein Spendenvolumen aus Sach- und Geldspenden von über 75.000 Euro für den Berliner Verein erwirtschaftet“, schreibt Seitz. Die Tüten wurden am Freitag, 9. Dezember, auf einem Weihnachtsmarkt für Obdachlose verteilt.