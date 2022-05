Wirtschaftsförderungsgesellschaft in Dessau, Wittenberg und Anhalt-Bitterfeld wird aufgelöst

Nach fast 30 Jahren soll das gemeinsame Projekt der Stadt Dessau-Roßlau und der beiden Landkreise ein Ende finden. Die Gesellschaft hatte zahlreiche Projekte in der Region angestoßen, etwa um Fachkräfte in der Region zu binden. Was die Beteiligten nun zum Aus sagen.

Dessau/Wittenberg/Köthen/MZ - Die gemeinsame Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Dessau-Roßlau und der Landkreise Wittenberg sowie Anhalt-Bitterfeld (WFGABDW) soll nach fast 30 Jahren aufgelöst werden. Das geht aus Unterlagen hervor, die der MZ vorliegen. Demnach wird für die Stadträte beziehungsweise Kreistage der betroffenen Kommunen derzeit eine Vorlage erarbeitet, der die Politiker zustimmen sollen. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mit Sitz in der Dessauer Albrechtstraße hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Wirtschaftsstandort zu stärken und insbesondere Fachkräfte in Anhalt zu binden.

Gesellschafter wollen den Fokus mehr auf sich selbst legen

Gegenüber der MZ wollte WFGABDW-Geschäftsführer Harald Wetzel die Auflösung nicht kommentieren und verwies an die Kommunen. Die äußerten sich - nach gemeinsamer Absprache - ähnlich und bestätigten die MZ-Informationen. „Die Landräte der Landkreise Wittenberg, Anhalt-Bitterfeld und der Oberbürgermeister der Stadt Dessau-Roßlau streben gemeinsam die Abwicklung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft an. Die Entscheidung über eine Abwicklung trifft letztendlich die jeweilige Vertretung“, sagt Dessaus Stadtsprecher Carsten Sauer. Anhalt-Bitterfelds Kreissprecher Udo Pawelczyk ergänzt, angestrebt werde eine Auflösung zum 1. Januar 2022.

Warum das am 19. Dezember 1991 in Bitterfeld als „Elbe-Mulde-Wirtschaftsförderungsgesellschaft“ gegründete Unternehmen aufgelöst werden soll, bleibt jedoch unklar. Keine der beteiligten Kommunen beantworteten diese Frage. Sie alle scheinen die Wirtschaftsförderung in Zukunft jedoch wieder mehr selbst in die Hand nehmen zu wollen.

So erklärt Dessau: „Erfolgreiche Projekte sollen auch künftig weiter angeboten werden. Hier wird der Bereich der Wirtschaftsförderung der Stadt Dessau-Roßlau ein zentraler Ansprechpartner sein.“ Wittenberg verspricht, die Auflösung werde nicht zu finanziellen Einbußen in der Wirtschaftsförderung führen, da Geld, das bisher für die Gesellschaft vorgesehen war, auch zukünftig in die Wirtschaftsförderung fließe. Auch Anhalt-Bitterfeld sucht sein Heil in der eigenen Wirtschaftsförderung und erklärt wortreich, man „beabsichtigt, künftig bewährte Strukturen im eigenen Territorium effektiver zu nutzen und insbesondere durch die lokale Umsetzung regionaler Projekte der integrierten Regionalentwicklung und der Wirtschaftsförderung die Bearbeitungsabläufe zu straffen.“

Klingt verschieden, meint aber dasselbe: Weniger über die Kreis- und Stadtgrenzen schauen und mehr an sich denken. Dabei ist das in der Region eigentlich derzeit nicht der Trend - im Gegenteil. Bei der Entwicklung von Gewerbegebieten plädieren immer mehr Politiker dafür, kreisübergreifend zu planen und gerade nicht sein eigenes Süppchen zu kochen.

Wirtschaftsförderung hat Fachkräfte in der Region gebunden

Auch wenn die Wirtschaftsförderungsgesellschaft, deren Abkürzung selbst noch kompliziert ist, bei Dessauern, Anhalt-Bitterfeldern und Wittenbergern in ihren fast 30 Jahren keine großen Emotionen ausgelöst hat, so ist ihr Vermächtnis dennoch beachtlich. Sie hatte die „Anhalt 800“-Kampagne organisiert, die auch über Anhalt hinaus die Einwohner Mitteldeutschlands erreichte. Anhalt-Bitterfeld bescheinigt ihr, in Sachen Fachkräftesicherung „sehr gute Arbeit“ geleistet zu haben. „Gerade in den neunziger und 2000er Jahren haben viele Fachkräfte unsere Region verlassen. Die Gesellschaft hat mit den Rückkehrertagen viel dazu beigetragen, dass ein nicht unwesentlicher Teil wieder zurück in die Heimat gekommen ist“, so Pawelczyk.

Die Gesellschaft hob ein Jobportal für Fachkräfte aus der Taufe und ist Inhaber der Markenrechte der „Regionalmarke Mittelelbe“, mit der regionale Erzeuger und Dienstleister ausgezeichnet werden. „Gemeinsam mit dem Kochverein Anhalt und dem Regionalmarke Mittelelbe e. V. lobt die Gesellschaft jährlich einen regionalen Kochwettbewerb um das beste Regionalgericht aus“, sagt Dessaus Stadtsprecher Carsten Sauer. Unterstützung leiste die Gesellschaft auch bei der Organisation der regionalen Bauernmärkte und bei der Herausgabe eines Einkaufs- und Dienstleistungsführers.

Wie viel künftig davon übrig bleibt, und ob die Kommunen es schaffen, die Aufgaben selbst zu stemmen, vermag noch niemand zu sagen. Klar ist, dass Dessau-Roßlau, Wittenberg und Anhalt-Bitterfeld jährlich einen fünfstelligen Betrag sparen. Dessau zahlte im aktuellen Jahr gut 87.000 Euro an die Gesellschaft, Anhalt-Bitterfeld gut 82.000 Euro. Wittenbergs Kreissprecher Alexander Baumbach nannte keine konkrete Zahl.

Bezahlt wurden von dem Geld unter anderem die vier Mitarbeiter, deren Zukunft noch nicht abschließend geklärt ist. Von Dessau-Roßlau heißt es, es müsse „geprüft werden, wie mit diesen Stellen umgegangen werden soll.“ Wittenberg ist offenbar schon weiter und erklärt: „Die beiden von uns finanzierten Stellen werden in die Kreisverwaltung integriert.“ Die Einigkeit der drei Gesellschafter, sie scheint nicht mehr groß zu sein, noch bevor die gemeinsame Gesellschaft aufgelöst wurde.