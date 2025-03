Bauprojekt mit Tücken Wird das Palais Dietrich der „BER“ von Dessau? Wissenschaftliche Bibliothek wird erneut teurer

Es gibt neue Hiobsbotschaften: Die Sanierung der Wissenschaftlichen Bibliothek im Palais Dietrich in der Zerbster Straße in Dessau wird noch einmal teurer und wohl auch noch nicht in diesem Jahr fertig. Was die Hintergründe sind.