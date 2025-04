Eine abgebrochene Spielzeit und eine mit wenigen Zuschauern: Generalintendant Johannes Weigand schaut auf die Coronajahre und weiß, was sich das Publikum heute wünscht.

Dessau-Rosslau/MZ. - Plötzlich stand der Kulturbetrieb still. Es war der 12. März 2020, wenige Tage, bevor ganz Deutschland in seinen ersten Corona-Lockdown fiel. Das Gesundheitsamt der Stadt Dessau-Roßlau hatte sämtliche öffentliche Veranstaltungen per Verfügung auf Grund der Corona-Virus-Lage bis auf weiteres untersagt.