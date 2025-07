Gastronomie in Dessau-Roßlau Willkommen in der „Oberbreite“ - Traditionsgaststätte in Dessau steht vor dem Neustart

Nach Jahren der Stille wird in der traditionsreichen Gaststätte am 1. August ein neues Kapitel aufgeschlagen. Warum die neuen Betreiber zwar vieles neu machen, aber auch Altes bewahren. Was geplant ist.