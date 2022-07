Ärger rund ums Kornhaus Wildnis am Elberadweg Dessau verägert - Was sollen Touristen denken?

Ein Anwohner kritisiert den beschämenden Anblick des Elberadwegs in Dessau am Kornhaus. Seit Wochen ist das Unkraut am Parkplatz gewachsen. Der ehemalige Radweg wuchert zu. Ausgerechnet hier gibt es eine Haltestelle für Fernreisebusse.