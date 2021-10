Wieder Flammen im Rosenhof in Dessau - Zweites Feuer bricht in Werkstatt in Alten aus

Dessau/MZ - Zwei Feuer in kürzester Zeit haben am Dienstag Dessau-Roßlaus Feuerwehren in Atem gehalten: Die Kräfte waren einerseits im Rosenhof gefordert. Nach dem Großbrand vom Wochenende musste dort im selben Objekt ein Feuer gelöscht werden. Zeugen hatten Flammen in einem Dachstuhl beobachtet. Details sind noch nicht bekannt.

Parallel dazu wurde die Kameraden in die Hünefeldstraße geschickt. Dort war in einer Werkstatt ein Feuer ausgebrochen. Nach MZ-Informationen brannte ein Auto auf einer Hebebühne. Die Feuerwehr schätzt den Sachschaden auf etwa 200.000 Euro. Die Werkstatt ist nicht mehr zu gebrauchen. Polizei und Landesamt für Verbraucherschutz sind eingeschaltet worden, um die Brandursache zu ermitteln.