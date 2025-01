Wie war das Wetter 2024? Jahrestemperatur in Dessau war mit 11,93 Grad um 2,33 Grad höher als normal

Dirk Lindner betreibt seit 2006 eine private Wetterstation in Dessau-Süd. Er hat wieder ausgewertet, wie das Wetter im vergangenen Jahr war.

Dessau-Rosslau/MZ. - Zu warm, zu nass, zu trocken, zu kalt? Wie war das Wetter 2024, an das man heute nur noch eine blasse Erinnerung hat? Dirk Lindner, der seit 2006 eine private Wetterstation im Süden von Dessau betreibt, hat die Antwort parat: Er vermeldet ein wettertechnisch normales Jahr „ohne Unwetterereignisse am Standort“. Und doch war das Jahr auch in einem Punkt rekordverdächtig, gibt er zu.