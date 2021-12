Wettbewerb für Dessauer Adventsmarkt-Tassen 2022 läuft

Dessau/MZ - Die Lieferung der Glühweinpötte für den Dessauer Adventsmarkt hatte sich im Tohuwabohu der Vorbereitungen verspätet. Nach dem gutem Start des Marktes nun denken Veranstalter und Stadt schon an das nächste Jahr. Gemeinsam mit der Grill und Imbiss Merkel GmbH als Veranstalter ruft die Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau (SMG) auf zu einem Malwettbewerb für die Adventsmarkttasse 2022.

Mitmachen können Kinder bis 10 Jahre. Sie gestalten ein Motiv auf einer „Tassenmalvorlage“. Wie Maren Springer-Hoffman von der SMG sagt, wurde die Vorlage an Kindertagesstätten und Grundschulen ausgereicht. Aber auch weitere Exemplare seien no

ch zu haben: In den Tourist-Informationen Dessau und Roßlau oder in der Stadtbibliothek. Eine Jury entscheidet über die Motive. Zu der gehört kein Geringerer als der Weihnachtsmann persönlich. Der Sieger des Wettbewerbs wird am vierten Adventswochenende auf dem Adventsmarkt bekanntgegeben.

Die gestalteten Malvorlagen können bis Montag, 13. Dezember, abgegeben oder per Post eingesandt werden: Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau, Kavalierstraße 37-39, 06844 Dessau-Roßlau; ▪ Tourist-Information Dessau, Ratsgasse 11, 06844 Dessau; Tourist-Information Roßlau, Hauptstraße 11, 06862 Roßlau. Infos: www.visitdessau.com/advent