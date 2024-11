Weil Dessau-Roßlaus Einwohnerzahl unter 80.000 gefallen ist, dürfte die Stadt die Verantwortung für die innerstädtischen Bundesstraßen an das Land abgeben. Das würde Geld sparen, hat aber auch Nachteile.

Dessau-Roßlau/MZ. - Den meisten Verkehrsteilnehmern dürfte es egal sein, ob die Schilder der Straße, die sie nutzen einen gelben Hintergrund haben oder einen weißen. Doch rechtlich ist der Unterschied wichtig und führt derzeit zu einer Diskussion in der Dessau-Roßlauer Lokalpolitik. Während die gelb beschilderten Hauptverkehrsachsen in Dessau-Roßlau Bundesstraßen sind, handelt es sich bei den übrigen Straßen um Wege in kommunaler Zuständigkeit.