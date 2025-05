Hoher Schaden Wendemanöver an den Schienen: Opel kollidiert in Nord mit der Dessau-Wörlitzer Eisenbahn

Auf Höhe der Gartensparte Scheplake in Dessau sind am Montag ein Triebwagen der Dessau-Wörlitzer Eisenbahn und ein Opel zusammengestoßen. Was bislang bekannt ist.