Weltkulturerbe in Dessau eingerüstet: Willkommen auf der Bau(haus)stelle

Sowohl im Bauhaus als auch in den Meisterhäusern laufen Sanierungen. Welche das sind und was das für Touristen bedeutet.

Das Bauhaus ist zur Bau(haus)stelle geworden: Sowohl auf dem Dach als auch an den Fenstern wird gegenwärtig gebaut.

Dessau/MZ - „Willkommen auf der Bau(haus)stelle“ heißt es gegenwärtig am Bauhaus in Dessau. Am und im historischen Gebäude laufen mehrere Sanierungsarbeiten.

Historische Fenster werden ausgebaut und saniert

An der Brücke des Bauhauses sind die Gerüste nicht zu übersehen. „Die Fenster werden ausgebaut und saniert“, sagt Bauhaus-Sprecherin Ute König zu diesen Arbeiten. Diese haben allerdings nichts mit dem Kran zu tun, der am Dienstag neben dem Bauhaus stand. Die Krantechnik wurde benötigt, um Teile der Photovoltaikanlage vom Dach des Gebäudes zu holen.

Sowohl auf dem Nordflügel des Bauhauses als auch auf dem benachbarten Flachbau ließ die Stiftung Bauhaus im Jahr 2005 eine Anlage montieren. Von beiden zusammen versprach man sich damals eine Leistung von 52,5 Megawattstunden und eine Einspeisevergütung von 16.500 Euro im Jahr.

Aus zwei mach eins: Ersatzteile für alte Photovoltaikanlage sind nicht mehr zu bekommen

Allerdings sind die Anlagen in die Jahre gekommen und funktionieren nicht mehr richtig. Immer wieder kam es zu Ausfällen. „Es gibt keine Ersatzteile mehr“, sagt König. Deshalb wird nun die eine Anlage mit den flachen rahmenlosen Modulen der anderen Anlage ertüchtigt. Auf dem Bauhausgebäude selbst soll es aber langfristig wieder Photovoltaik geben, so die Sprecherin.

Die Sanierungen auf der Baustelle, die sowohl das Bauhaus als auch die Meisterhäuser betreffen, bedeuten für Besucher, dass sie nicht alles besichtigen können. Deshalb gilt dort zur Zeit ermäßigter Eintritt.