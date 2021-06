Weiter kein neuer Infektionsfall - Stadtverwaltung erinnert an notwendige Kontaktlisten

Dessau-Rosslau - Die neue Woche beginnt in Dessau-Roßlau, wie die zurückliegende aufgehört hat: Es gibt keinen neuen Corona-Fall zu verzeichnen. Das hat die Stadtverwaltung am Montag mitgeteilt. Die Gesamtzahl verharrt damit weiterhin bei 3.297 Infektionsfällen seit Pandemiebeginn im März 2020. Der Inzidenzwert liegt logischerweise ebenfalls weiter bei Null.

Die guten Nachrichten halten auch im Klinikum an. Auch das Krankenhaus in Alten ist weiterhin coronafrei.

In den beiden Testzentren in Dessau und Roßlau wurden am Freitag 89 Abstriche genommen, am Samstag im Testzentrum Dessau weitere 107 - alle mit negativem Ergebnis.

Trotzdem gibt es auch eine Warnung aus dem Gesundheitsamt der Doppelstadt. „Die gegenwärtig entspannte Situation einer Null-Inzidenz und die seit Sonntag zusätzlich eingeführten Lockerungen stellen das Einhalten der weiterhin gültigen allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln keinesfalls in Frage“, so Stadtsprecher Carsten Sauer, der außerdem darauf aufmerksam macht, „dass in vielen Bereichen wie zum Beispiel Gastronomie, Theater, Kino und Schwimmhalle Kontaktlisten für eine eventuell notwendige Nachverfolgung weiter zu führen sind.“