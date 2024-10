In Dessau-Roßlau sind die Plätze für das Weihnachtsessen heiß begehrt. Viele Lokale, darunter das Brauhaus und die Jägerklause, sind bereits ausgebucht. Kurzentschlossene sollten schnell reservieren, bevor es zu spät ist.

Weihnachtsgeschäft in Dessau-Roßlau: Gäste haben sich Plätze für Feiertage bereits im Vorjahr gesichert

Umfrage in Gaststätten

Corinna und Benjamin Thiele in der Jägerklause arbeiten jetzt immer öfter mit dem Reservierungsbuch: Die Anmeldungen von Weihnachtsfeiern laufen. In der Adventszeit sind viele Lokale schon fast ausgebucht.

Dessau-Rosslau/MZ. - In den Supermarktregalen sind die festtypischen Gaumenfreuden längst präsent, in den Läden die erstem Sonderangebote aufgetaucht. Der Handel bereitet sich allmählich für das Weihnachtsgeschäft vor. In der Gastronomie ist das Fest noch länger schon Thema und lässt die Telefone klingeln.