Am 21. August wurde der Tresor in der Wasserstadt gefunden.

Dessau/MZ. - Ein Tresor, der vor 14 Tagen in einem Garagenkomplex in der Dessauer Wasserstadt gefunden worden ist, gibt der Polizei Rätsel auf. Der Tresor der Marke Burg-Wächter „Secutronic“ wurde am 21. August durch einen Bürger entdeckt, teilt das Polizeirevier in der Wolfgangstraße mit.

Allerdings ist unklar, wem der Tresor gehört. „Bisher konnte der Tresor keiner konkreten Straftat zugeordnet werden“, teilt Annett Ropella vom Polizeirevier mit. Um die Fundsache aufklären zu können, wird gefragt: Wem wurde in letzter Zeit ein Tresor dieser Bauart entwendet? Wer kann Angaben zur Herkunft dieses Tresors machen? Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem aufgefundenen Tresor machen?Hinweise nimmt das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Tel. 0340/2503-0 oder unter der E-Mail- Adresse [email protected] entgegen.