Die einzige Groß-Diskothek in Dessau wechselt den Betreiber. Der neue will die Partys beibehalten, aber auch Teenies und Ü-30-Publikum verstärkt ansprechen. Die Zielgruppe ist nur in Dessau zu klein, sagt er. Für den Erfolg braucht es auch Gäste aus dem Umland.

Dessau/MZ. - Der Veranstaltungskalender für die kommenden drei Samstage ist gut gefüllt in der „Kufa“ - Dessau-Roßlaus einziger Groß-Disco, der „Kulturfabrik“: Am kommenden Sonnabend heißt es „Dessau tanzt“ mit Party-Hits und Hip-Hop. Am 19. Oktober spielen die DJs Hits aus der Zeit ab den 2000ern und am 26. Oktober liefern Größen der ostdeutschen Hardtekk-Szene Musik für Liebhaber des harten, schnellen Technos.