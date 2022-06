Waschbär auf dem Vormarsch - Was Anwohner tun können und warum Haustiere in Gefahr sind

Dessau-Rosslau/MZ - Um an Nahrung zu kommen, hat sich der Waschbär einen Trick einfallen lassen. Auf leisen Pfoten pirscht er sich, wenn die Vogelmutter unterwegs ist, an den Nistkasten an und setzt sich darauf. Dann klopft er leicht auf das Holz. Die Küken kommen, in Erwartung ihrer Mutter, ans Loch - und werden eines nach dem anderen vom Waschbär herausgezogen und aufgefressen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<