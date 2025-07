Gärtnern im Abrissgebiet Was wächst denn hier für ein Kraut? Wie die Dessauer Bauhofstraße zu einem Apothekergarten kam

Seit 17 Jahren gibt es im Quartier Am Leipziger Tor in Dessau den Apothekergarten, in dem mehrere hundert Heilpflanzen wachsen. Warum er Teil des Stadtumbaus ist und gerne mehr genutzt werden kann.