Nach dem Rausschmiss aus der Chaponstraße Was mit großem Ärger begann, fand ein gutes Ende: 7 Bands haben ein neues Probendomizil

Der Kulturausschuss besucht Bands in ihren neuen Proberäumen in der Junkersstraße 35/36. Wie diese sich jetzt fühlen und was sie sich wünschen.