Was die hohe Inzidenz über 150 jetzt für Dessau-Roßlau bedeutet

Dessau-Roßlau - Nun ist es passiert: Dessau-Roßlau hat am Mittwoch zum dritten Mal hintereinander den wichtigen Inzidenz-Wert von 150 überschritten. Was das bedeutet und welche anderen Corona-Themen in der Stadt jetzt wichtig sind, darüber gibt die MZ einen Überblick.

Geschäfte schließen ab Freitag

Das Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass Geschäfte abseits des Alltagsbedarfs schließen müssen, wenn der Inzidenzwert drei Tage lang über 150 liegt. Wirksam wird die Schließung dann am übernächsten Tag. Konkret bedeutet das: Dessau hat Montag, Dienstag und Mittwoch die Grenze gerissen. Donnerstag ist der letzte Tag, an dem Click&Meet möglich ist, ab Freitag haben nur noch Läden für den täglichen Bedarf wie Supermärkte, Buchläden und Gartencenter offen. Click&Collect ist weiterhin möglich.

Manche Händler, die saisonale Ware verkaufen, trifft das besonders hart, etwa Ines Schuck, die vier Schuhläden, unter anderem einen in Roßlau, betreibt. „Schon beim letzten Lockdown bin ich auf meiner Winterware sitzengeblieben“, sagt sie. Sie fürchte, dass sich nun auch die Sommerware nicht verkaufe, wenn länger geschlossen bleibt. Durch die Krise würden ihr gerade vor allem die Stammkunden helfen.

Auch das Festmoden-Geschäft Druschke wird vom Lockdown hart getroffen. „Unser Sortiment muss immer probiert werden, gerade für den schönsten Tag des Lebens“, sagt Geschäftsführer Philipp Druschke. Sein Atelier dürfe als Werkstatt weiterhin einen Absteckservice anbieten, neue Kleider oder Anzüge dürfe er jedoch nicht verkaufen. Für Druschke unverständlich. „Was spricht dagegen, einen einzigen Kunden im Laden mit Maske und negativem Test zu beraten?“

Das sagt das Gesundheitsamt

„Von Entwarnung oder Entspannung kann in Dessau-Roßlau noch lange nicht geredet werden“, sagt Frank Lange, Leiter des städtischen Gesundheitsamtes. Aktuell herrsche die britische und damit ansteckendere Virusmutation in Dessau-Roßlau vor. „Sie befindet sich zu 90 bis 95 Prozent unter uns“, so Lange.

In der Stadtverwaltung laufen unterdessen die Vorbereitungen für den Einsatz der Software „Sormas“ und der Luca-App, um Maßnahmen zur Epidemie-Bekämpfung besser händeln zu können. Die Mitarbeiter werden laut Sozialdezernent Jens Krause entsprechend geschult. Ab Mitte Juni soll „Sormas“ genutzt werden.

Neues Testzentrum am Rathaus geplant

In Dessau öffnet ab Montag ein neues Testzentrum. Dafür schließt das Zentrum im Dessau-Center. Künftig soll der Testbetrieb im ehemaligen P1 (Rathausanbau) ganztägig ermöglicht werden, wie Sozialdezernent Jens Krause sagte. Das Testzentrum soll auch sonnabends öffnen. „Wir müssen mehr Angebote machen“, so Krause. Denn vielfach ist ein negativer Coronatest jetzt Voraussetzung, um Angebote wahrnehmen zu können, etwa für den Friseurbesuch oder für den Besuch im Tierpark.

Die beiden bisherigen städtischen Testzentren im Dessau-Center (vormittags) und am Luchplatz (nachmittags) waren stark nachgefragt. An der zeitlichen Begrenzung gab es Kritik. Wie genau das neue Testzentrum im Rathausanbau öffnet, stand am Mittwoch aber noch nicht fest. Zurzeit laufen die Vorbereitungsarbeiten für den Testbetrieb in den schon länger leerstehenden Räumen.

Situation im Impfzentrum in der Anhalt-Arena

Bislang 23.600 Impfungen sind bis Stand Dienstag in Dessau-Roßlau verabreicht worden. In 16.425 Fällen wurde eine Erstimpfung gesetzt, informierte Martin Müller vom Amt für Katastrophenschutz. „Seit dem 27.?Dezember wurde bislang an 83 Tagen geimpft.“

An 26 Tagen war das mobile Impfteam unterwegs, seit dem 27. Januar wird im Impfzentrum in der Anhalt-Arena die Spritze mit Corona-Impfstoffen aufgezogen. Bislang wurden von den Mitarbeitern und Unterstützern - dazu zählen Helfer der Bundeswehr, des DRK, der Berufsfeuerwehr, der Stadtverwaltung und der Stadtwerke - 14.200 Arbeitsstunden geleistet, um die Impfungen durchzuführen.

Hinzu kommen 2.100 Arbeitsstunden zur Vorbereitung und Planung. Mit Stand vom 9.?März war die Impfung von Menschen mit höchster Priorität - Über-80-Jährige, Heimbewohner, Pflegekräfte - abgeschlossen, wenngleich immer noch vereinzelt Über-80-Jährige mit Termin zum Impfen kommen.

Gegenwärtig erfolgt die Impfung von Menschen aus Impfkategorie 2, ab dem 3.?Mai werden Menschen aus der dritten Gruppe geimpft. Im Mai sind an sechs Tagen 3.500 Erstimpfungen und 5.300 Zweitimpfungen geplant, sowie die Impfung von 700 Wahlhelfern. Unter Einbeziehung der Arztpraxen werden wöchentlich circa 2.400 Impfungen angeboten. „Wir könnten mehr leisten“, sagt Martin Müller. „Uns fehlt es an Impfstoff.“

Zur Situation in den Schulen

Im Schulamt wird gehofft, dass die Inzidenz in der Stadt nicht über 165 steigt, denn dann wäre Präsenzunterricht an den Schulen untersagt. Aktuell nehmen zwei Prozent der Schüler nicht am Präsenzunterricht teil. Seit dem 26. April ist das Bürger-, Bildungs- und Freizeitzentrum geschlossen, Volkshochschulkurse finden online statt. Gleiches gilt für die Musikschule. Hingegen wurde am 26. April wieder der Schwimmunterricht aufgenommen.

Noch machen nicht alle Schulen davon Gebrauch, so Schulamtsleiterin Veronika Wendeborn, nach den Pfingstferien würde das Angebot aber breiter genutzt. Neu ist auch: Ab dem 3.?Mai dürfen Schüler keine Alltagsmasken mehr im Unterricht tragen, wenn der Abstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. Dann sind OP- oder FFP2-Masken Pflicht. (mz)