Warum wurden Schulen in Dessau-Roßlau nicht mit Luftfiltern gegen Corona-Viren ausgestattet?

Dessau-Roßlau - Werden die öffentlichen Schulen der Stadt in der anhaltenden Corona-Pandemie mit Lüftungssystemen ausgestattet? Eine Antwort auf diese Frage kann Veronika Wendeborn, Leiterin des städtischen Schulverwaltungsamtes, noch nicht geben.

Dabei steht der Schulbetrieb seit Monaten vor enormen Herausforderungen. Unterricht geht nur mit Maskenpflicht und regelmäßigem Lüften - nicht nur während der Pausen. Mindestens alle 20 Minuten heißt es für fünf Minuten stoßzulüften. Besonders im Winter wurde es in Schulen und Klassenräumen sehr kalt.

Lüften allein kann die bekannten AHA-Maßnahmen nicht ersetzen

Lüften allein sei aber auch nicht das Allheilmittel, die bekannten AHA-Maßnahmen - also Abstand, Hygiene, Atemschutz - kann es nicht ersetzen, wie Wendeborn im Gesundheits- und Sozialausschuss erklärte. Helfen könnte der Einbau einfacher Abluftanlagen oder kombinierter Zu- und Abluftanlagen. Zumindest empfiehlt das Umweltbundesamt, dies zu prüfen.

Was das Amt für zentrales Gebäudemanagement auch gemacht habe. „Doch eine endgültige Empfehlung, welche Geräte einen ausreichenden Schutz gegen eine Infektion in Klassenräumen bieten, ist derzeit nicht erkennbar“, so Wendeborn.

Halle und Magdeburg haben sich noch nicht entschieden, wie sie verfahren

Will heißen, zwar können raumlufttechnische Anlagen mit Frischluftzufuhr das Infektionsrisiko in Klassenräumen minimieren. Doch müssten hier erst bauliche Voraussetzungen geprüft werden, weil es Zu- und Abluftöffnungen in den Hausfassaden braucht. Mobile Luftreiniger seien hingegen nur kurzfristige Übergangslösungen. In vielen Fällen gebe es für deren Betrieb nicht genug Platz. Und geräuschlos funktionieren die auch nicht.

Auch Halle und Magdeburg haben sich noch nicht entschieden, wie sie verfahren, sagte Wendeborn. Sie verwies auf eine Studie, mit der das Landesschulamt die Uni Magdeburg beauftragt hat. Die soll den Einsatz unterschiedlicher Geräte an einzelnen Magdeburger Schulen auswerten. Das Ergebnis wolle man nun abwarten, bevor in Dessau-Roßlau eine Entscheidung getroffen wird. (mz)