Warum Junge Liberale eigenen Kreisverband Dessau gegründet haben

Tim Kehrwieder, Konstantin Pott und Phillipp Stavenow (vl.l.) haben am Donnerstag einen Kreisverband der Jungen Liberalen in Dessau gegründet.

Dessau-Roßlau/MZ - Die jungen Liberalen (Julis), die Jugendorganisation der FDP, haben in Dessau-Roßlau einen eigenen Kreisverband gegründet. Konstantin Pott, der als jüngster Abgeordneter für die FDP im sachsen-anhaltischen Landtag sitzt, sagte, die Mitgliederzahlen hätten sich so gut entwickelt, dass sich ein eigener Kreisverband nun lohne.

Einen Kreisverband in Dessau gab es zuletzt nicht

Die Jungen Liberalen haben 14.000 Mitglieder in ganz Deutschland. Einen Kreisverband in Dessau gab es zuletzt nicht. Junge Menschen im Alter von 14 bis 35 Jahren wollen sich für ihr Herzensthema, die Freiheit, einsetzen. Und diskutieren in der Gruppe, wie sie dieses Zeil politisch erreichen können. So ab sofort auch in Dessau-Roßlau.

Am Donnerstagnachmittag trafen sich die Julis in der Ferdinand-von-Schill-Straße in der Geschäftsstelle der FDP und besprachen erste Ideen und Details. Der Industriekaufmann Phillip Stavenow war eines der ersten sechs Mitglieder. Er wohnt erst seit vier Monaten in Dessau und erzählte, er habe schon viel von den Julis gehört und gelesen. Mit deren politischen Zielen stimme er überein. Außerdem seien die Treffen eine gute Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen.

Konstantin Pott ist selbst Landesvorsitzender der Julis. Zusammen mit Tim Kehrwieder, Vorsitzender der Julis in Halle, unterstützte er die Idee und kam ebenfalls zum Gründungstreffen.

In Dessau hatten sich zwischen 2016 und 2017 immer wieder junge Liberale in Gruppen getroffen, allerdings löste sich die Struktur auf

Die neue Dessauer Gruppe will in Zukunft eng mit den bereits bestehenden Julis in Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg zusammenarbeiten. Darüber hinaus sei auch die Gemeinschaftsarbeit der einzelnen Gruppen in ganz Deutschland sehr gut.

In Dessau hatten sich zwischen 2016 und 2017 immer wieder junge Liberale in Gruppen getroffen, allerdings löste sich die Struktur auf, als Mitglieder wegen der Arbeit oder des Studiums wegzogen.