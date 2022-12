Warum es ab Januar bei der Dekita wieder ein Personalloch gibt

Zehn Erzieherinnen sollen bis April eingestellt werden - Dafür bietet das Unternehmen viele Möglichkeiten an

Kinder spielen in der Kita.

Dessau/MZ - Im Eigenbetrieb Dekita bleibt die Personalsituation schwierig. Obwohl sich die Lage zumindest bei den Erziehern im Dezember entspannt hatte. „Wir waren bei plus-minus Null“, so Betriebsleiterin Doreen Rach. Doch ab Januar werden mehr Mitarbeiterinnen in den Einrichtungen gebraucht. „Wir werden bis April 125 Kinder aufnehmen und haben damit wieder großen Personalbedarf“. Zehn Erzieher würden noch fehlen. 3.056 Kinder werden im April Einrichtungen der Dekita besuchen. „So viel wie noch nie.“ Laut Rach haben auch Quereinsteiger sowie Kinderpfleger und Sozialassistenten eine Chance auf Beschäftigung, denen biete der Eigenbetrieb eine nebenberufliche Qualifizierung an.