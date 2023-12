Pflegedienst von Swetlana Dießner findet in der Region kaum junge Leute, die einen Pflegeberuf ergreifen wollen. Zum ersten Mal werden deshalb zwölf junge Menschen aus der Mongolei, Vietnam und Indonesien nach Dessau-Roßlau geholt. Der Ehrgeiz der Azubis ist enorm und das erste Resümee durchweg positiv.

Fachkräftesuche in Dessau-Roßlau

Herzlich in ihre Runde aufgenommen haben die Azubis bei einem Brunch unter anderem Emil Husse (Mitte).

Dessau-Rosslau/MZ. - Es sind zu Herzen gehende Briefe, die auf einer Wandtafel befestigt sind. „Ich bin sehr dankbar, dass sie sich um uns gekümmert haben“, schreibt etwa Solongo aus der Mongolei. „Ich werde hart arbeiten ohne ihr Selbstvertrauen zu verlieren, und das, was ich in der Schule gelernt habe, auf meine Arbeit anwenden“, verspricht Anungua. Neben den insgesamt zwölf Dankesbriefen findet sich das gemalte Porträt einer Frau, die Swetlana Dießner sehr ähnlich sieht. Auf ihrer Wandtafel haben die neuen Auszubildenden außerdem eine Weltkugel gemalt und ihre Heimat mit einem Punkt in Deutschland verbunden: Dessau-Roßlau.