Dessau/MZ. - Bei einem Unfall auf A9 bei Dessau ist am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, ein neun Monate altes Baby verletzt worden. Es wurde in Begleitung seiner Eltern in das Städtische Klinikum nach Alten gebracht.

Der Unfall hatte sich gegen 16 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Dessau-Süd in Fahrtrichtung München ereignet. Der 31-jährige Fahrer eines VW Tiguan hatte nach Angaben der Polizei zu spät bemerkt, dass ein vor ihm fahrendes Auto abbremst. Der Mann konnte eine Kollision zwar gerade noch verhindern, krachte in der weiteren Folge aber in die Mittelleitplanke. In der Folge wurde der Tiguan noch gegen die rechte Schutzplanke geschleudert und kam dann quer zum Stehen.

Im Fahrzeug befanden sich vier Personen, darunter das neun Monate alte Baby. Die erwachsenen Insassen blieben unverletzt.

Der Tiguan wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Nach Angaben des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes liegt der Gesamtschaden bei etwa 17.000 Euro. Die Feuerwehr hatte den Schaden auf 30.000 Euro geschätzt.

An der Einsatzstelle waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Dessau-Süd im Einsatz. Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen der Feuerwehr Dessau-Roßlau beteiligt. Der Einsatz konnte gegen 16.45 Uhr abgeschlossen werden.